Vivi il Digital Transformation Day dal tuo device preferito

Torna il 16 aprile dalle 11 alle 15 – in diretta streaming – la seconda edizione di #DTDItalia – la più grande conferenza online dedicata agli operatori di web marketing. Pensato per rispondere alle crescenti esigenze di trasformazione digitale delle aziende, #DTDItalia è l’unico evento gratuito online dedicato agli operatori di marketing.

Dirigenti, specialisti, direttori di marketing, ma anche freelance impegnati in campagne on line hanno la necessità di rispondere in velocità ai cambiamenti del mercato e migliorare il loro business online. Le ragioni? Offrire al cliente un’esperienza impareggiabile, competere nella concorrenza e garantire l’efficienza dei budget impiegati.

Oggi più che mai le aziende devono:

stare al passo con la concorrenza;

pianificare strategie efficaci;

implementarle correttamente;

analizzare i risultati ottenuti;

essere flessibili e adattarsi rapidamente ai cambiamenti e alle nuove tecnologie.



Organizzato da SEMrush.com, l’evento on line è completamente gratuito e rappresenta un’opportunità unica per i partecipanti. Alcuni tra i professionisti più riconosciuti del settore – Alessandro Giagnoli, Veronica Gentili, Riccardo Mares, Fabio Piccigallo, Federica Brancale – approfondiranno diversi aspetti di web marketing, condivideranno esperienze, contenuti e tecniche avanzate per aziende di qualsiasi dimensione.

L’elenco completo dei relatori e degli ospiti esperti è disponibile sul sito ufficiale http://it.dtdconference.com/, dove occorre registrarsi per la partecipazione. Chi non potesse collegarsi durante il “live” potrà comunque rivedere l’intero webinar.

Un’occasione di formazione, ma anche di networking per i leader del settore e i marketer di aziende di tutte le dimensioni. Si discuterà delle questioni più attuali e si condivideranno esperienze di valore: successi ed errori che hanno permesso di imparare e crescere ottenendo risultati straordinari.

Tre sessioni di 20 minuti per tre tematiche diverse – Strategia, Implementazione, Dati – 2 interventi per ciascuna sessione, seguiti da una tavola rotonda. Modera Stefano Salvadori, già presente anche come relatore a Smau, Web Marketing Festival, Social Media Strategies e Search Marketing Connect.

Il settore del web marketing è in continua evoluzione. Lungimiranza, un mix di competenze, tecnologie, strumenti e strategie di marketing digitale possono determinare una crescita aziendale.

SEMrush è una piattaforma di gestione della visibilità online che consente alle aziende di ottenere risultati misurabili dal marketing online. Scelto da oltre 3.000.000 di marketer in tutto il mondo, SEMrush offre soluzioni per SEO, PPC, contenuti, social media e ricerca competitiva.