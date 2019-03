I vombati sono gli unici animali a produrre delle feci cubiche: ecco svelato il loro segreto

I vombati, gli amatissimi marsupiali paffutelli e dalle zampe corte nativi dell’Australia, sono stati al centro di un mistero biologico nel regno animale: come riescono a produrre le loro feci dalla caratteristica forma cubica? Grazie allo studio di Patricia Yang, ricercatrice in ingegneria meccanica del Georgia Institute of Technology, sappiamo come è possibile. Yang è un’esperta di idrodinamica dei fluidi, inclusi sangue, cibo e urine, nel corpo degli animali. Era curiosa di sapere come le differenze nei processi digestivi e nelle strutture dei tessuti molli dei vombati potessero spiegare la peculiare forma dei loro escrementi.

In natura, i cubi sono rari per un motivo: rispetto alle sfere dello stesso volume, i cubi hanno una maggiore area superficiale e occorre dell’energia per creare angoli e spigoli. Sebbene non esista un accordo generale sul perché i vombati producano i loro escrementi in questa particolare forma, la posizione attuale è che producano intenzionalmente dei mucchi come mezzo di comunicazione e i prismi rettangolari contribuiscono ad un buon accatastamento, soprattutto rispetto alle più classiche forme cilindriche o a sferette che possono facilmente rotolare via quando vengono accumulate. È sicuramente una strategia strana, ma non così tanto se si considera lo stile di vita notturno del vombato. Adattati all’oscurità, i vombati non hanno una vista eccezionale, ma il loro olfatto è lodevole. Formano torri di escrementi in posti più in vista, come sulle rocce per esempio, nella speranza che un altro vombato fiuti il messaggio contenuto all’interno dell’elaborato assemblaggio.

Le teorie sull’origine fisiologica di queste feci cubiche sono state tra le più disparate. Alcuni credevano che fossero compresse tra le ossa pelviche, altri riconducevano la forma alle linee parallele dei muscoli alla giunzione dell’intestino tenue e dell’intestino crasso, altri ancora all’azione di uno sfintere anale quadrato. Solo il lavoro di Yang e del collega David Hu è riuscito a svelare il mistero. I vombati, come gli umani, hanno intestini dalla classica forma a tubo, ma allora come si origina tale forma? I ricercatori lo hanno scoperto attraverso l’analisi della struttura e dei meccanismi dei sistemi digerenti di vombati, derivati da esemplari soppressi in seguito a scontri con automobili in Tasmania.

Quando i ricercatori hanno dissezionato gli intestini degli animali, hanno scoperto che nell’8% finale dell’intestino, le feci passavano da uno stato liquido ad uno solido, composto da cubi distinti della lunghezza di 2cm. Nonostante sembrassero più prismi rettangolari che cubi perfetti, le feci erano molto più simmetriche delle tipiche feci cilindriche. All’interno dell’intestino tenue, dove viene assorbita la maggior parte dei nutrienti, le feci erano ancora liquide e senza forma. Solo negli ultimi 1,5 metri dell’intestino iniziavano a compattarsi in rettangoli, per poi acquisire gli angoli negli ultimi 45cm prima dell’ano. Per scoprire cosa rendeva questo ultimo tratto di intestino così particolare, i ricercatori hanno misurato la sua elasticità gonfiando un lungo palloncino all’interno del tessuto intestinale vuoto, scoprendo che le pareti intestinali del vombato non si distendevano uniformemente. Due regioni erano estremamente elastiche, mentre due erano più rigide. Queste differenze di elasticità potrebbero creare delle aree in cui le feci potrebbero acquisire degli spigoli durante il loro passaggio.

Gli intestini dei vombati si allungano fino a circa 6-9 metri, il che significa che queste creature hanno intestini particolarmente lunghi per le loro dimensioni. I vombati possono impiegare fino a 2 settimane per digerire completamente la vegetazione di cui si nutrono. Così quando gli escrementi escono dal corpo, saranno completamente privi d’acqua. Questo lascia le feci in una forma abbastanza solida: sarebbe molto difficile schiacciare un blocco così duro in un cilindro.

Questo studio ha dunque affrontato il mistero di lunga data sulla formazione cubica delle feci dei vombati e potrebbe persino fornire informazioni per nuove tecniche manifatturiere.