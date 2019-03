Xylella, Coldiretti: in migliaia in piazza a Lecce con i trattori

Sono già migliaia gli agricoltori della Coldiretti e Unaprol con i trattori insieme a cittadini e rappresentanti della società civile che hanno invaso il centro di Lecce “contro la gestione inconcludente dell’emergenza Xylella che ha devastato milioni di ulivi in Puglia e dal Salento sta avanzando inesorabile verso Nord“.

La manifestazione si svolge per denunciare i ritardi e chiedere interventi decisi per espiantare, reimpiantare e far rinascere le aree colpite, dopo anni di annunci, promesse, rimpalli di responsabilità della burocrazia e decreti senza impegni concreti per la ricostituzione del patrimonio olivicolo.

Il corteo è partito dal Foro Boario di Lecce e si snoda lungo la città per giungere in Piazza Sant’Oronzo.