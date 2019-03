Xylella, Conte: necessario “potenziale le misure e pensare come rilanciare i territori colpiti”

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato lo stanziamento di risorse contro la batteriosi che sta decimando gli ulivi pugliesi, la Xylella fastidiosa: “Ho assicurato agli olivicoltori che il dialogo con il governo continua, ma da molti anni si trascina questo problema ed è uno scandalo perché si è ingigantito“, ha affermato il premier a margine di un incontro con le associazioni degli olivicoltori pugliesi, a Lecce. “Questa tragedia che si è diffusa andava estirpata, andava aggredita prima. Con questo governo abbiamo un decreto legge e in sede di conversione: ho assicurato che raccoglieremo tutte le istanze“.

“Siamo disponibili a potenziare le misure gia’ adottate, gli stanziamenti gia’ adottati, che sono gia’ 30 milioni di euro, diventeranno 150 milioni di euro nel 2020 e altri 150 milioni arriveranno nel 2021. Chiederemo anche altre risorse all’Unione europea. Dobbiamo elaborare un piano non solo con misure urgenti per facilitare, per esempio, l’eradicazione delle piante infette, dobbiamo lavorare per misure di sostegno per i produttori, per i braccianti e per tutto l’indotto coinvolto, ma dobbiamo anche pensare come rilanciare i territori colpiti, come rigenerarli dal punto di vista economico-produttivo, ma anche sotto il profilo del rilancio dell’immagine,” ha spiegato il premier.