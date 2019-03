Xylella, i gilet arancioni ribadiscono: “Espianti, reimpianti e fondi per le aziende agricole”

“Abbiamo ribadito al Ministro Lezzi e alla Sottosegretaria Pesce che in questa prima fase di emergenza, in cui vanno rimesse in moto le aziende e va dato ossigeno all’intera economia salentina, la dotazione finanziaria stanziata dal governo dovrà essere totalmente messa a disposizione delle aziende agricole”.

Così Mimino Primiceri e Benedetto Accogli, referenti per il Salento dei gilet arancioni, dopo l’incontro in Prefettura a Lecce con il Ministro Barbara Lezzi e la Sottosegretaria Alessandra Pesce.

“Abbiamo chiesto un impegno concreto del governo per convertire in pochissimi giorni il decreto modificato e consentire alle imprese salentine di utilizzare la primavera per effettuare gli espianti, in caso contrario le aziende perderebbero un altro anno – hanno sottolineato i rappresentanti dei gilet arancioni -. Il buon lavoro del Ministro Centinaio e della Sottosegretaria Pesce va rafforzato, soprattutto con l’eliminazione delle procedure burocratiche per gli espianti, una decisa accelerata sui reimpianti, interventi per braccianti e frantoi, per arrivare a risposte ancora più concrete ed immediate”.

“Ringraziamo il Ministro Lezzi per lo stanziamento di questi primi fondi importanti per l’olivicoltura salentina, sarà fondamentale adesso una gestione oculata e trasparente per consentire alle aziende di poter tornare a lavorare”, hanno concluso i rappresentanti dei gilet arancioni.

Lunedì 1 aprile molto probabilmente sarà convocato al Mise il tavolo col Ministro Luigi Di Maio per studiare tutti i possibili interventi per gli operai agricoli ed i frantoi.