Xylella, olivicoltori: domani incontreremo il premier Conte

Una delegazione di olivicoltori presenti al presidio di piazza Mazzini, a Lecce, sara’ ricevuta domattina nel capoluogo salentino, alle 10.30, dal premier Giuseppe Conte che sara’ in Puglia. Lo annunciano i manifestanti. All’incontro partecipera’ anche Coldiretti.

Gli olivicoltori scesi in piazza – a quanto viene riferito – chiederanno interventi ed impegni immediati per le aziende agricole salentine colpite dalla xylella. In particolare, la sburocratizzazione e l’eliminazione di qualsiasi vincolo che impedisce l’espianto delle piante infette, l’immediata possibilita’ di reimpianto delle cultivar resistenti, il ristoro per il mancato reddito. La delegazione sara’ guidata dal presidente di Italia Olivicola, la piu’ importante organizzazione della produzione olivicola italiana, Gennaro Sicolo.

“Domattina rinnoveremo al Presidente del Consiglio Conte le stesse richieste avanzate in queste settimane a tutti i rappresentanti istituzionali che abbiamo incontrato, a partire da modifiche del decreto legge emergenze – spiegano i responsabili del presidio Mimino Primiceri e Benedetto Accogli – che dovra’ contenere misure specifiche e chiare per la zona infetta. Ringraziamo il presidente Emiliano per la visita questa mattina, da lui pretendiamo ugualmente risposte urgenti ed immediate, cosi’ come le pretendiamo dal governo e dall’Unione Europea”.

Il presidio dei trattori in piazza Mazzini continuera’ almeno fino a domani. Coldiretti, che non partecipa alle protesta di piazza in corso a Lecce, precisa che a Conte sara’ illustrato il piano in 10 punti per la ricostruzione del patrimonio olivicolo del Salento.