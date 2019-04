2° Forum Nazionale sull’Economia Circolare, “I Trend dell’Innovazione”: appuntamento a Napoli il 3 e 4 Aprile

Il 3 e 4 aprile appuntamento a Napoli con il 2° Forum Nazionale sull’Economia Circolare “I Trend dell’Innovazione”: due giornate per fare il punto sui principali trend che stanno disegnando il nuovo scenario dell’economia circolare nel nostro Paese.

Il Forum, promosso da Edizioni Ambiente e dalla rivista Materia Rinnovabile, in collaborazione con l’Assessorato all’ambiente del Comune di Napoli, si terrà presso il Complesso di Santa Maria la Nova.

All’interno del Forum “I Trend dell’Innovazione”, rappresentanti delle istituzioni, grandi esperti internazionali, imprese innovative e associazioni di categoria si confronteranno sulle opportunità e i problemi di questa delicata transazione: i temi trattati vanno dalla bioeconomy ai nodi connessi al quadro normativo sui rifiuti; dalle nuove frontiere del “prodotto come servizio” al crescente mercato dell’usato e del remanufacturing; dalla dimensione urbana dell’economia circolare alla rete delle diverse filiere.

Sei convegni suddivisi in panel tematici di approfondimento (bioeconomia, la dimensione territoriale dell’economia circolare a Napoli, strumenti di rete per l’economia circolare, agrifood, diritti dei materiali, risorse del territorio) con uno speech dell’autore Walter R. Stahel e sessioni plenarie di apertura e di chiusura con il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il Vice Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca Luca Fioramonti, il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il Sottosegretario della Commissione Ambiente On. Salvatore Micillo, il Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti l’On. Stefano Vignaroli, l’On. Chiara Braga, il Sen. Luca Briziarelli, l’On. Rossella Muroni, la Sen. Paola Nugnes e il Presidente Fondazione UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio.