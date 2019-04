25 Aprile, Raggi: “Importante celebrarlo, qualcuno vorrebbe passarci su”

“Dobbiamo pensare al motivo per il quale si celebra questa ricorrenza e pensare al fatto che questo giorno deve essere celebrato ancora, ancora e ancora, perché c’è qualcuno che forse vorrebbe iniziare a passarci su, perché i fatti sono passati, ma io dico di no perché se noi dobbiamo iniziare a guardare al futuro dobbiamo farlo coi piedi ben piantati non solo nel presente ma nella nostra identità storica, per questo dire che siamo antifascisti è fondamentale“: lo ha dichiarato il sindaco di Roma Virginia Raggi, dal palco della manifestazione dell’Anpi a Porta San Paolo, in occasione del 25 aprile.