25 aprile: record di visitatori alla Reggia di Caserta

Affluenza record oggi, 25 aprile, alla Reggia di Caserta, sin dalle prime ore di questa mattina: fino a mezzogiorno sono stati venduti 5000 biglietti e distribuiti 3400 ingressi gratuiti per i ragazzi con età inferiore a 18 anni. Grazie al presidio delle forze dell’ordine, organizzato dalla Prefettura di Caserta, il monumento è super blindato in tutti i varchi d’ingresso per garantire la sicurezza.

Mercoledì 1 maggio, il monumento borbonico rimarrà aperto al pubblico. Il biglietto unico (parco e appartamenti) costa 14 euro. Dopo le ore 17 con un biglietto di due euro si potrà beneficiare dello sconto per visitare solo gli appartamenti.