25 aprile, “Viaggio nel Medioevo”: boom di visitatori a Montalbano Elicona (ME)

Ieri 25 aprile a Montalbano Elicona (ME) è accaduto qualcosa di straordinario, qualcosa che ha posto il borgo nebroideo ancora una volta tra le destinazioni più gettonate in Sicilia. In migliaia accorsi al Castello ed al Borgo in poche ore, una valanga di visitatori continua, interessata ed attenta in occasione dell’evento “Viaggio nel Medioevo, Castello animato con i Batarnù”.

Una giornata davvero magica che a prescindere dalla festività è stata favorita da qualcosa di più: un imponente gestione promozionale ed organizzativa, unica nel suo genere. Il Sindaco Filippo Taranto raggiante ed entusiasta del risultato ha sempre creduto nella promozione turistica rafforzandola ulteriormente e professionalmente negli ultimi mesi in particolar modo a mezzo social che anche in questo caso ha fatto davvero la differenza.

Una campagna informativa massiccia, la pagina facebook “Montalbano Elicona – Borgo dei Borghi” ha assicurato la riuscita dell’evento, trainando l’attività promozionale, attirando visitatori da tutta la Sicilia, dalla Calabria e tantissimi turisti stranieri stanziali in zona. E poi l’organizzazione di accoglienza e logistica di alto livello che nonostante l’enorme flusso ha garantito ordine e sicurezza.

Bellissimo e di qualità lo spettacolo della Compagnia Batarnù, proposto con giullari, trampolieri, musica e balli medievali ha lasciando a bocca aperta i partecipanti. La visita guidata invece è stata sarà condotta da due esperti storici che hanno raccontato la gloriosa storia del Castello svevo aragonese da poco restaurato, le vicende del Re Federico II di Sveva e dei sovrani che si susseguirono ed accompagnato i partecipanti al centro Medioexpò sito nel cuore del Borgo, ricco di testimonianze antiche, costumi, addobbi e strumenti di lavoro.

L’assessore al turismo Alessia Prescimone, l’esperto incaricato alla promozione turistica Antonino Sapienza, l’ufficio turistico e tutta l’amministrazione comunale, hanno lavorato in sinergia alacremente per questo risultato e continuano incessantemente proprio in queste ore per le prossime giornate previste domani sabato 27, domenica 28 aprile e 1 maggio.