Aereo rientra a Malpensa dopo il decollo e scarica tonnellate di carburante nel Mar Ligure

In via precauzionale, il velivolo AZ786 diretto ieri a Tokyo è tornato all’aeroporto di Malpensa, da dove era da poco decollato, a causa di una spia che si è accesa segnalando un problema di spinta ai motori.

Prima dell’atterraggio il velivolo ha scaricato tonnellate di combustibile in eccesso, operazione avvenuta al largo della Liguria.

Per regolamenti internazionali, il carburante viene espulso a una quota tale per cui si nebulizza a contatto con l’aria senza quindi arrivare a toccare terra o in mare: la zona in cui compiere l’operazione è stabilita in coordinamento con l’autorità di controllo del volo sulla base del traffico aereo.

Quando l’aereo è atterrato, i passeggeri sono stati trasferiti su un altro volo, regolarmente partito per il Giappone, dove è arrivato con oltre 6 ore di ritardo.

La capitaneria di porto di Genova ha avviato una operazione per cercare in mare al largo della costa ligure eventuali tracce di uno sversamento in mare di carburante da parte dell’aereo. Sono in azione un velivolo e una imbarcazione.

“In merito alla notizia del carburante scaricato nel Mar Ligure da un’aereo, ho contattato prontamente il direttore marittimo, l’ammiraglio Nicola Carlone, per avere maggiori informazioni. Al momento non c’è evidenza di inquinamento, i mezzi della Capitaneria di Porto stanno effettuando una ricognizione aerea per accertare eventuali criticità“, ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.