Aeronautica Militare: elicottero ritrova coppia di giovani dispersa in montagna

Ieri sera un elicottero HH-139A dell’84° Centro CSAR (Combat Search and Rescue) dell’Aeronautica Militare ha ritrovato una coppia di giovani che si era persa in una zona impervia del Monte Bulgheria, nella parte meridionale della Campania.

L’elicottero, che era in servizio di prontezza, è stato attivato per l’attività di ricerca e soccorso dal Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico (FE), a sua volta allertato dalla delegazione campana del Centro Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

Decollato verso le 22:00 dall’aeroporto di Gioia del Colle (BA), sede dell’84esimo Centro CSAR, l’HH-139A si è prima diretto a Sasso di Castalda (PZ), dove ha imbarcato una squadra del CNSAS, per poi raggiungere la zona del Monte Bulgheria. Le ricerche sono state condotte usando i visori notturni presenti a bordo dell’elicottero e grazie al contatto telefonico con uno dei due giovani.

Una volta individuata la posizione della coppia, l’equipaggio dell’HH-139A e il team del CNSAS hanno svolto le operazioni di recupero e trasferimento in zona sicura.

L’84° Centro CSAR dipende dal 15° Stormo, che ha sede a Cervia, in provincia di Ravenna. Insieme agli altri Centri CSAR distribuiti su tutto il territorio nazionale, esso garantisce 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, oltre a concorrere ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi.