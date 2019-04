Agricoltura: domenica in 30 città flash mob anti pesticidi

Domenica 14 aprile flash mob in oltre 30 città italiane per chiedere a Governo e Regioni un Piano di azione nazionale sui pesticidi che garantisca la tutela della salute di consumatori e agricoltori, che salvaguardi la biodiversità nei siti Natura 2000 e nelle altre aree naturali protette e promuova l’agricoltura biologica.

A promuoverlo è il Wwf in collaborazione con Federbio e Coalizione #StopGlifosato, in vista dell’approvazione del nuovo Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei fitofarmaci, in attuazione della Direttiva europea sui pesticidi, 2009/128/CE. Al flash mob seguirà una azione coordinata sui social network (Twitter, Facebook e Istagram) rivolta ai tre ministri competenti per l’approvazione del nuovo Pan Pesticidi (Gian Marco Centinaio per l’Agricoltura, Sergio Costa per l’Ambiente e Giulia Grillo per la Salute) e al presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini.

Tra le città coinvolte, Farra di Soligo (Veneto), Brindisi, Parona Lomellina (Lombardia), Borgo di Ficuzza (Sicilia), Sant’Olcese (Liguria), Angri – San Nicola la Strada (Campania), Potenza Picena e Sassofeltrio (Marche), Policoro (Basilicata), Forlì e Verucchio (Emilia Romagna), Gaiole in Chianti, Teramo e Capodimonte (Lazio). A Roma l’appuntamento si svolgerà presso l’azienda agricola biologica ”Agricoltura Capodarco Mistica”.