AIL e FIL, pazienti e medici a confronto sui linfomi

Sabato 13 aprile ad Ancona si svolgerа la nuova edizione del Seminario Pazienti – Medici organizzato da AIL, Associazione italiana contro le leucemie i linfomi e il mieloma, con il supporto scientifico di Fondazione Italiana Linfomi.

Il seminario Pazienti – Medici è un appuntamento ormai consolidato e atteso, un’occasione molto importante di confronto diretto tra chi ha affrontato o sta affrontando un linfoma e i professionisti che, a livello nazionale, portano avanti la ricerca su questa patologia, per arrivare a migliorare diagnosi, terapie, qualità della vita dopo la guarigione.

Il seminario si terrà all’Auditorium Montessori della Facoltà di Medicina, in via Tronto a Torrette di Ancona, a partire dalle ore 8.30.

Tra gli interventi programmati, si spazia dalla situazione attuale delle terapie sui linfomi, di cui parlerà il Presidente di Fondazione Italiana Linfomi Michele Spina, a temi specifici come la sindrome da fatigue, ad altri che riguardano la quotidianità dei pazienti, come ad esempio la sessualità durante e dopo il trattamento, in che modo coniugare i linfomi e l’attività sportiva, o la miglior nutrizione prima, durante e dopo la malattia.

Tutti gli interventi saranno intervallati da sessioni di domande e risposte tra i relatori, specialisti italiani nell’ambito dei linfomi, e i pazienti, in un dialogo diretto e aperto per rispondere a ogni dubbio o incertezza.