Airbus nomina Jean-Marc Nasr Head of Space Systems

Airbus (AIR) ha nominato Jean-Marc Nasr Executive Vice President Space Systems all’interno della divisione Airbus Defence and Space. Nasr, 57 anni, assumerà il suo nuovo incarico il 1° giugno 2019, succedendo a Nicolas Chamussy, 51 anni, il cui prossimo incarico è soggetto a ulteriori comunicazioni. Nel suo nuovo ruolo, Nasr sarà membro del Comitato Esecutivo di Airbus Defence and Space e riporterà a Dirk Hoke, CEO di Airbus Defence and Space.

“Space Systems sta attraversando un momento particolarmente stimolante, caratterizzato da un ambiente altamente competitivo e dall’evoluzione del nostro assetto industriale. Jean-Marc Nasr è uno dei dirigenti più esperti all’interno della nostra divisione e sono convinto che, grazie alla sua vasta competenza industriale, acquisita in tanti anni all’interno dell’azienda, porterà la nostra divisione a un livello superiore“, ha dichiarato Dirk Hoke, CEO di Airbus Defence and Space. “Ringrazio Nicolas Chamussy per il suo lavoro nella gestione di Space Systems. Grazie ai suoi instancabili sforzi, dal 2016 ha consolidato la nostra leadership internazionale e migliorato l’agilità dei processi industriali di Space Systems. Sono lieto che continuerà a porre la sua esperienza al servizio dell’azienda“.

Jean-Marc Nasr è attualmente Head of Region Asia Pacific per Airbus e Airbus Defense and Space. Johan Pelissier, 41 anni, attualmente Head of South East Asia per Airbus Defence and Space, subentrerà a Jean-Marc Nasr nella sua attuale funzione e sarà Head of Region Asia Pacific per Airbus Defence and Space a partire dal 1° giugno 2019.