Airbus e The Climate Corporation uniscono le forze per dotare gli imprenditori agricoli di immagini satellitari affidabili

Airbus Defence and Space e The Climate Corporation (Climate), società controllata da Bayer, hanno annunciato un nuovo accordo globale per dotare gli imprenditori agricoli di immagini satellitari aggiornate frequentemente e di altissima qualità. Le immagini saranno fornite da Airbus agli agricoltori tramite Climate FieldViewTM di The Climate Corporation, la piattaforma leader nell’agricoltura digitale.

Gli imprenditori agricoli che utilizzano Climate FieldView possono pertanto accedere ai dati ad alta risoluzione relativi ai loro campi – forniti dai satelliti Airbus SPOT 6, SPOT 7 e Pléiades – durante la stagione della crescita. Ciò consentirà ai clienti di FieldView di monitorare in modo più preciso la salute e l’andamento del raccolto, aiutandoli a intervenire sul campo prima che, a fine stagione, questo si traduca in un danno nella resa. Gli agricoltori saranno inoltre in grado di visualizzare queste immagini satellitari a fianco di altri dati presenti nel loro account FieldView, inclusi i dati di piantumazione e resa, così da poter accedere a ulteriori informazioni sulla salute delle colture.

“Siamo molto felici di collaborare con The Climate Corporation al miglioramento della piattaforma FieldView, fornendo loro l’accesso a immagini aggiornate e senza zone d’ombra entro i tempi richiesti al fine di monitorare efficacemente le colture in tutte le fasi cruciali della loro crescita”, ha dichiarato François Lombard, Head of Intelligence Business di Airbus Defence and Space.

L’ampia fascia di copertura dei satelliti SPOT consente di effettuare mappature a livello nazionale anche dei singoli terreni agricoli, mentre i satelliti Pléiades possono essere utilizzati per individuare i dettagli in aree specifiche, grazie alla combinazione di risoluzione sub-metrica e bande multispettrali. La complementarità tra le risoluzioni SPOT e Pléiades, è fondamentale per monitorare efficacemente le colture in maniera più precisa e contribuisce a far sì che i processi decisionali siano più informati.

“Le immagini satellitari di alta qualità integrate nell’account FieldView di un imprenditore agricolo possono portare a intuizioni sul campo più coerenti e preziose”, ha dichiarato Steven Ward, Senior Director di Geospatial and Weather Sciences presso The Climate Corporation. “La partnership con Airbus sostiene l’impegno di Climate a offrire il più robusto ecosistema di immagini sulle aziende agricole, aiutando gli imprenditori agricoli nel prendere decisioni importanti, ritagliate su misura per ogni singolo campo”.

La missione di The Climate Corporation è di aiutare tutti gli agricoltori del mondo a incrementare in modo sostenibile la propria produttività attraverso l’uso di strumenti digitali. Introdotta per la prima volta negli Stati Uniti nel 2015, la piattaforma Climate FieldView offre agli imprenditori agricoli una comprensione più approfondita dei propri campi, in modo che possano prendere decisioni operative più informate per ottimizzare le rese, massimizzare l’efficienza e ridurre i rischi. FieldView copre attualmente oltre 60 milioni di ettari, per i quali il servizio è pagato, in Stati Uniti, Canada, Brasile ed Europa. È rapidamente diventata la piattaforma più ampiamente connessa del settore e continuerà a espandersi in altre regioni del mondo nei prossimi anni.