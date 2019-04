Alaska, tutti i DATI di un Marzo shock: +10°C rispetto alla media del 1981-2010, 5 giorni con +10°C a Fairbanks

Record di temperatura sono stati infranti in tutta l’Alaska durante il mese di marzo, rendendolo il marzo più caldo finora per molte località dello stato. “Ad Utqiagvik (prima conosciuta come Barrow) questo è stato il marzo più caldo mai registrato. Marzo 2019 ha finito per avere una clamorosa media di 10°C sopra la media del 1981-2010 e di 3,6°C superiore al precedente marzo più caldo mai registrato, avvenuto nel 2018. Sabato scorso (30 marzo, ndr) è stato solo il 3° giorno negli ultimi 99 anni in cui le temperature ad Utqiagvik sono state superiori allo 0 con una massima di +0,5°C”, ha dichiarato Brett Anderson, meteorologo di AccuWeather.

Secondo il meteorologo, i 10 mesi di marzo più caldi mai registrati si sono verificati dalla metà degli anni ’90 in poi ad Utqiagvik. “C’è stato un totale di 5 giorni a marzo in cui le temperature a Fairbanks hanno raggiunto i +10°C. L’altro unico marzo che ha avuto più giorni a +10°C è stato il marzo del 1915 con 7”, ha precisato Anderson.

Questo caldo fuori stagioni causerà lo scioglimento precoce della neve. Alcune località nel North Slope, regione dell’Alaska settentrionale, e nel Northwest Arctic Borough, nella parte occidentale dello stato, hanno avuto più di 11°C sopra la media. “Sabato scorso le temperature sono state di circa 22°C superiori alla media a North Slope con le massime comprese tra +1,5°C e +4°C. Le massime per questo periodo dell’anno dovrebbero essere di -17/-20°C”, ha spiegato Anderson.

7 record per le temperature massime sono stati stabiliti ad Anchorage nel mese di marzo. Sabato 30 marzo, la città ha concluso una striscia di 102 giorni consecutivi con 2,5cm o più centimetri di neve al suolo. Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) ha dichiarato che se la città non riceverà più neve al suolo nel corso dell’anno, il 2019 avrà il 4° scioglimento più precoce mai registrato. Quello che si è verificato prima è stato il 22 marzo del 2016 mentre la data media è il 17 aprile. Anderson crede che marzo 2019 sarà legato a marzo 2018 per la minore estensione di ghiaccio marino mai registrata per il Mare di Bering.

Il caldo non sarà così pronunciato nelle regioni interne dello stato nel corso di questa settimana. “Le temperature non dovrebbero essere così calde in questa settimana nell’interno dell’Alaska, con valori leggermente sopra la media”, ha concluso Anderson.