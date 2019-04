Tanti auguri ad Alberto Angela: il divulgatore scientifico oggi compie 57 anni

Buon compleanno al divulgatore scientifico Alberto Angela! Oggi compie 57 anni!

Nato a Parigi l’8 aprile 1962, Alberto Angela è figlio d’arte di Piero Angela, che accompagnò fin da bambino in molti dei suoi viaggi, appassionandosi a lingue straniere, storie e culture lontane. Dopo aver brillantemente approfondito i suoi studi in varie università americane (tra queste, Harvard e Columbia), si dedica per molti anni alla paleoantropologia, svolgendo attività di scavo e di ricerca di resti fossili di antenati dell’uomo. Oltre alla sua attività di studioso, è noto al grande pubblico per quella di conduttore e autore di programmi televisivi di successo, tra i quali Meraviglie – La penisola dei tesori, Ulisse – Il piacere della scoperta, Superquark e Passaggio a Nord Ovest. Giornalista pubblicista e scrittore, ha collaborato con vari quotidiani e periodici. Parla correntemente italiano, inglese, francese e swahili. A lui è dedicata anche una rarissima specie marina (Prunum Albertoangelai) dei mari della Colombia. È sposato e ha tre figli: Riccardo, Edoardo e Alessandro.