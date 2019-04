Utile alla dieta e al cuore, combatte il colesterolo e i tumori: ecco l’alimento dalle numerose proprietà benefiche per la salute

Se siete tra le persone che pensano che il cavolo sia un alimento noioso e capace solo di provocare flatulenza, forse questo articolo potrebbe farvi cambiare idea e potreste ritrovarvi a scoprire una nuova verdura da aggiungere a quelle preferite. Ecco allora alcuni buoni motivi per consumare più cavolo cappuccio.

Buono per la dieta

L’argomento più semplice in favore di questa verdura e probabilmente quello che vi convincerà di più è il fatto che il cavolo cappuccio è l’alimento perfetto per la dieta. Aggiungete il cavolo cappuccio al vostro minestrone e scoprirete un’aggiunta gustosa, saziante, con poche calorie e zero grassi. Una tazza di cavolo cappuccio crudo contiene solo 22 calorie. Vi aiuterà a sentirvi sazi senza alcuna colpa e sarà l’alleato perfetto per la dieta.

Riduce il colesterolo

Se non siete contenti del fatto che aiuti con la perdita di peso, il cavolo cappuccio aiuta anche con il colesterolo. Il segreto dietro questo effetto benefico sono le grandi quantità di fibre solubili e fitosteroli che contiene. Entrambi impediscono che il sistema digerente assorba colesterolo. Il cavolo cappuccio cotto al vapore ha l’effetto maggiore sul colesterolo. I fitosteroli agiscono nell’intestino: qui si trovano sia il colesterolo introdotto con la dieta, sia il colesterolo prodotto dall’organismo stesso. Gli steroli vegetali hanno una struttura chimica simile a quella del colesterolo. Nell’intestino tenue, gli steroli vegetali sono in competizione con il colesterolo per l’assorbimento nell’organismo umano. Questo meccanismo di competizione induce una significativa riduzione dell’assorbimento del colesterolo stesso.

Ricco di vitamina C

Lo scorbuto è causato da una carenza di vitamina C nell’alimentazione ed è famoso soprattutto per aver colpito i marinari del XVIII secolo. Tuttavia, si manifesta anche oggi nelle persone che soffrono di malnutrizione. Il cavolo cappuccio, insieme alla verza e i broccoli, contiene alti livelli di vitamina C. Infatti, solo due tazze di cavolo cappuccio crudo forniscono il 100% del fabbisogno quotidiano di vitamina C. Come detto, il cavolo cappuccio contiene molte fibre che aiutano a sentirsi sazi e a ridurre il colesterolo.

Alti livelli di beta-carotene

Il cavolo cappuccio ha alti livelli di beta-carotene, utilizzato dal corpo per produrre la vitamina A, utile per diversi motivi, ma soprattutto per gli occhi. Nelle persone più anziane, può aiutare a prevenire la degenerazione maculare e altri problemi legati all’età.

Buono per il cuore e la mente

Il cavolo cappuccio contiene quantità sorprendenti di vitamina K. Infatti, più della metà della dose giornaliera consigliata può essere ottenuta da una singola tazza di cavolo cappuccio crudo. La vitamina K è conservata dal corpo nel tessuto adiposo ed è riutilizzata quando il fegato ha bisogno di creare fattori di coagulazione (utili in caso di tagli), migliorare la funzione celebrale e ridurre l’accumulo di minerali nelle arterie (utile per la pressione sanguigna e non avere attacchi cardiaci). Nonostante questa vitamina sia conservata nel corpo, non sono stati identificati livelli pericolosi, il che significa che si può mangiare cavolo cappuccio a volontà, senza il rischio di “overdose”.

Combatte il cancro

Il cavolo cappuccio ha “poteri” ancora più impressionanti sul corpo rispetto alla semplice perdita di peso. Aiuta, infatti, a combattere il cancro, schierando gli antiossidanti e altri composti che contrastano la malattia, riducendo gli agenti cancerogeni e inibendo lo sviluppo dei tumori.