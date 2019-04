Allarme morbillo in Madagascar: 1200 morti in sei mesi, 115.000 contagiati

E’ allerta morbillo in Madagascar, dove si registrano oltre 1.200 morti in seguito all’epidemia che dallo scorso ottobre ha colpito il Paese. I contagi registrati sono oltre 115.000. Si tratta del più grande focolaio nella storia del Paese, dove solo il 58% delle persone è stato vaccinato contro il virus della malattia esantematica, mentre secondo gli esperti e’ necessaria una copertura tra il 90% e il 95% per evitare epidemie.

Alla fine del mese scorso l’Oms ha avviato una vaccinazione di massa contro il morbillo con l’obiettivo di immunizzare 7,2 milioni di bambini dai 6 mesi ai 9 anni.