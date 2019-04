Allerta istamina: ritirato tonno dagli scaffali per rischio chimico [MARCHIO E LOTTO]

Sono state ritirate dal mercato le Scaloppine di tonno a pinne gialle, marchio Noriberica Frozen Food, prodotto da Congelados Noriberica; lotto di produzione n° P-19-039-18. Data di scadenza del prodotto: 31-08-2020. Il tonno ritirato è venduto in confezioni da 250 grammi. Il motivo del richiamo, come si legge sul sito web del Ministero della Salute è: “Presenza di istamina superiore ai limiti consentiti“. Il documento di richiamo termina con l’avvertenza nella quale si consiglia ai consumatori che avessero già acquistato il prodotto di non consumarlo e di riportarlo presso il punto vendita di acquisto, dove ogni confezione verrà rimborsata.

Fonte: www.salute.gov.it