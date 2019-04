I parchi pubblici di Napoli a Pasquetta resteranno chiusi a causa dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale che prevede per domani 22 aprile 2019 “venti forti o molto forti sud-orientali, con locali raffiche, sulle isole e sui comuni costieri, mare agitato al largo e lungo le coste esposte, con possibili mareggiate“: lo rende noto il Comitato operativo comunale con una nota in cui si raccomanda prudenza in prossimità di alberature e strutture come lampioni e impalcature.