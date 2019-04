Allerta Meteo Campania: vento forte e mare agitato a Pasquetta

La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un’allerta meteo per vento e mare per la giornata di domani, 22 aprile 2019, sulla fascia costiera e sulle isole del Golfo. Si prevedono venti forti o molto forti sud-orientali con locali raffiche; mare agitato al largo e lungo le coste esposte con possibili mareggiate.

L’avviso riguarda, in particolare, le zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana); 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento) dalle 8 alle 22 di domani.