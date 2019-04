La Protezione civile della Campania ha prorogato l’allerta meteo attualmente in vigore per vento e mare fino alle ore 6 di domani, martedì 23 aprile, per le zone di Napoli, isole, area vesuviana, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Picentini. Per Piana del Sele, Alto e Basso Cilento l’allerta scadrà alle ore 22 di stasera.

Per l’allerta vento non è previsto il codice colore che indica eventuali condizioni di rischio idrogeologico connesso alle piogge.