Allerta Meteo Emilia-Romagna: temporali e vento forte, criticità arancione sui rilievi

“Per la giornata di giovedì 04 aprile si confermano le condizioni dell’allerta n° 25 emessa mercoledì 3 aprile, integrandola per le aree costiere con un’intensità del vento compresa tra 62 e 74 km/h. Per la giornata di venerdì 5 aprile non si segnalano fenomeni significativi ai fini dell’allertamento“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per “vento, temporali e mareggiate” valida “dalle 12:00 del 04 aprile 2019 fino alle 00:00 del 06 aprile 2019“.

“Allerta ARANCIONE per vento per le province di PC, PR, RE, MO; GIALLA per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per temporali per le province di PC, PR, RE, MO; per mareggiate per le province di FE, RA, FC, RN.”