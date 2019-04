Allerta Meteo Emilia-Romagna: arriva il peggioramento, temporali e vento forte da domani 4 aprile

“Per la giornata di giovedì 4 aprile è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche con precipitazioni diffuse su tutto il territorio e temporali più probabili sul rilievi centro-occidentali dove potranno assumere anche un carattere organizzato. Si prevede un aumento della ventilazione dalle prime ore della notte sui rilievi e fascia pedemontana con direzione da sudovest e intensità oraria pari a : – Beaufort 9 (compresi tra 74 e 88 km/h) sulle aree di crinale occidentale – Beaufort 8 (compresi tra 62 e 74 km/h) area di crinale centro-orientale e zone pedemontane La ventilazione è prevista in attenuazione nel corso della giornata per poi intensificare nuovamente in serata sul settore centro-orientale. Mare molto mosso al largo con direzione dell’onda da sud-est, con probabili fenomeni di ingressione marina“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per “vento, temporali e mareggiate“, valida “dalle 00:00 del 04 aprile 2019 fino alle 00:00 del 05 aprile 2019“.

“Allerta ARANCIONE per vento per le province di PC, PR, RE, MO; GIALLA per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per temporali per le province di PC, PR, RE, MO; per mareggiate per le province di FE, RA, FC, RN.“