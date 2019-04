Allerta Meteo, Estofex lancia l’allarme per il Centro-Nord: nubifragi, grandine di grandi dimensioni, forte vento e tornado

Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) avvisa sul forte maltempo che sta interessando l’Italia ed emette un’allerta di livello 1 per il Centro-Nord, il Mar Ligure e dintorni principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado.

Livello di allerta 2 per parti del nord dell’Algeria e Tunisia principalmente per forti raffiche di vento e in misura minore per grandine di dimensioni grandi o molto grandi e nubifragi.

Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, venerdì 5 aprile.

Una depressione è centrata sulle Isole Britanniche, dove ha riportato freddo, neve e ghiaccio, e il suo centro si propagherà verso ovest a causa di un nuovo massimo di vorticità che entrerà nel sistema da ovest. Allo stesso tempo, un altro massimo di vorticità si isolerà sul fianco orientale e si muoverà verso il Mediterraneo centrale. Infine, una profonda depressione presente sul fianco sudoccidentale si muoverà verso il Nord Africa, associata ad una corrente a getto subtropicale insolitamente forte.

Nord Italia, Mar Ligure e dintorni

Un intenso massimo di vorticità proveniente dalla depressione sull’Europa occidentale si muove sull’Italia, formando una goccia fredda. Con un flusso meridionale, una massa d’aria umida e leggermente instabile è spostata sul Nord Italia davanti ad un fronte freddo, davanti e lungo il quale è atteso lo sviluppo di rovesci e temporali. Considerati i deboli profili CAPE e l’umidità relativamente alta, sono previsti nubifragi, in particolare lungo il settore meridionale delle Alpi. Più a sud, invece, sono probabili temporali. Considerato il forte shear verticale del vento e il basso CAPE, sono previste supercelle in grado di produrre molta pioggia, grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado. La minaccia generale è limitata a causa del debole indice CAPE.

Massima attenzione, dunque, a questa violenta ondata di maltempo in atto sull’Italia. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play