Allerta Meteo Estofex, attenzione a grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento

Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi in vista del maltempo che colpirà l’Europa centrale e settentrionale in queste ore e che andrà ad influenzare anche il nostro Paese.

Allerta meteo di livello 1 per l’Italia e i Balcani nordoccidentali, principalmente per forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni.

Allerta di livello 1 per Francia, Benelux e Germania, principalmente per forti raffiche di vento.

Stesso livello di allerta per parti del Regno Unito e dell’Irlanda principalmente per forti raffiche di vento e grandi quantità di grandine di piccole dimensioni.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, mercoledì 3 aprile.

Il flusso zonale sull’Europa centrale e occidentale sarà disturbato da una depressione che porterà masse d’aria molto fredde che a loro volta creeranno instabilità su una grande parte del continente. Il flusso sudoccidentale ai bassi livelli a sud-est della depressione, che ha molteplici centri tra Regno Unito, Francia e Mare del Nord, porterà masse d’aria calda e umida da sud su Francia, Benelux e Germana dove potrebbero formarsi tempeste organizzate. Sul settore freddo del sistema di bassa pressione, in Irlanda e nel Regno Unito occidentale, sono attese masse d’aria molto fredde. Una depressione a sud-est del sistema principale attraverserà l’Italia e i Balcani nordoccidentali, dove sono attesi alcuni round di temporali, potenzialmente e localmente intensi. Infine, le parti orientali del Mediterraneo e del Medio Oriente vedranno diversi temporali tra oggi e domani, 3 aprile, a causa delle masse d’aria fredda nella media troposfera e del riscaldamento diurno della superficie che lavoreranno sinergicamente per creare temporali.

Italia e Balcani nordoccidentali (prevalentemente Croazia)

Una depressione attraverserà l’area oggi, martedì 2 aprile, e il riscaldamento diurno sarà il fattore principale che guiderà i fenomeni convettivi sulla terraferma. I forti lapse rates dei medi livelli suggeriscono che forti correnti ascensionali saranno in grado di produrre grandine di grandi dimensioni, fino a 2cm considerato il debole indice CAPE (400-500J/Kg) e il debole deep layer shear (10m/s). La massa d’aria secca sull’Italia potrebbe inizialmente mostrare convezione, ma nel pomeriggio potrebbe favorire la formazione di “cold pool”, quindi è stata emessa anche l’allerta per forti raffiche di vento.

Questo il bollettino Estofex per il maltempo che sta per colpire l’Italia, massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

