Allerta Meteo, Estofex lancia l’allarme per il Nord Italia: rischio di tornado, grandine di grandi dimensioni e nubifragi

Allerta Meteo – Sono ore di forte maltempo al Nord Italia a causa delle piogge torrenziali che si stanno abbattendo su questa parte del Paese già da ieri. In Toscana, la piena del torrente Pavone, nel comune di Castelnuovo Val di Cecina, ha travolto un’auto su cui viaggiavano due coniugi ed è stato appena ritrovato il corpo della donna, mentre a Savona due persone che stavano attraversando un guado nel torrente Letimbro sono disperse. E il maltempo proseguirà anche nella giornata di oggi, mercoledì 24 aprile. A questo proposito, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato le sue allerte.

Allerta di livello 2 e 1 per il Nord Italia, principalmente per tornado, grandine di grandi dimensioni e nubifragi.

Allerta di livello 1 per la Francia orientale e la Germania occidentale, principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Allerta di livello 1 per Portogallo e Spagna occidentale, principalmente per tornado e forti raffiche di vento.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, 25 aprile.

Sull’Atlantico è previsto un profondo vortice ciclonico con la sua depressione che si sposta velocemente dal nord della Penisola Iberica verso il nord della Germania entro la mattina di domani, giovedì 25 aprile. Il suo campo di vento si indebolirà con il tempo. Più vicino alla superficie, un ampio flusso meridionale si è sviluppato tra la bassa pressione sull’Atlantico e l’alta pressione sull’Europa orientale e settentrionale. Un’avvezione di aria calda sarà in corso su gran parte dell’Europa centrale durante il periodo indicato e un fronte caldo si estenderà dalla Scozia fino al Mare del Nord e al nord della Danimarca nella giornata di oggi. Un fronte freddo avanzerà dalla Francia alla Germania entro le ore serali, insieme all’avvicinamento della depressione. Il sistema frontale sul Mediterraneo, posizionato in prossimità della Sardegna e della Corsica, dovrebbe indebolirsi. Una grande area di temporali da isolati a diffusi è previsa su gran parte dell’Europa occidentale e sudoccidentale.

Nord Italia

Diversi modelli svelano un ambiente favorevole alle supercelle. Uno shear a 0-6km compreso tra 20 e 25m/s si combinerà con un’alta elicità, localmente fino a 300m²/s² nello strato 0-3km e fino a 150m²/s² nello strato 0-1km. I valori di CAPE non saranno molto alti, ma saranno sufficienti a supportare una profonda convezione con punti di rugiada tra 12 e 15°C nell’area. Lo scenario con diverse supercelle in sviluppo sull’area è supportato anche dalla convezione che consentono i modelli. In questo caso, sono possibili tutti i tipi di eventi di forte maltempo, ma spiccano i tornado, considerato il grado di shear nella bassa troposfera e il basso livello di condensazione forzato.

Secondo Estofex, ci sono due incertezze nelle previsioni che potrebbero ridurre il rischio generale. La prima è la possibilità di un’importante nuvolosità che ostacolerebbe il riscaldamento diurno e la seconda è l’effetto delle tempeste in sviluppo a sud-ovest dell’area, sull’Appennino lungo la costa ligure. Nonostante le incertezze, Estofex mantiene un livello di allerta 2 per un’area, il Nord Italia, con la più alta probabilità di una o due supercelle in grado di produrre grandine di grandi dimensioni e tornado.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sulle prossime ore di maltempo al Nord Italia, massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

