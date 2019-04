Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: in arrivo intense nevicate, temporali e vento forte

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’allerta meteo codice giallo per criticità idrogeologica e di criticità idraulica sulla regione: l’avviso è valido a partire dalle ore 12 di domani alle ore 12 di venerdì 5 aprile.

Domani su pianura e costa si prevedono piogge intermittenti, più abbondanti e con probabili temporali dalla tarda serata. Previsto anche vento di scirocco da sostenuto a forte, specie sulla costa, con possibili raffiche intorno a 80 km/h.

Attese nevicate intense oltre i 1500-1700 metri con venti meridionali da sostenuti a forti in quota.

In arrivo anche precipitazioni da abbondanti a intense, anche temporalesche, con quota neve in calo verso i 1000 metri, nella notte tra giovedì e venerdì. Sulla costa vento in rotazione a Libeccio e poi in attenuazione.