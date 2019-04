Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: in arrivo piogge intense e temporali

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diffuso un’allerta meteo codice giallo: l’avviso è valido dalle 18 di oggi fino alle 12 di domani, per l’arrivo di piogge intense e temporali.

Un fronte Mediterraneo interesserà oggi la regione con l’afflusso di correnti molto umide da sud-est in quota. In seguito la situazione meteo rimarrà condizionata da correnti umide e instabili da sud-ovest per alcuni giorni.

Oggi e domani sono previste precipitazioni intense, soprattutto sulle Prealpi e in particolare sulle Prealpi Carniche.