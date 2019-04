Allerta Meteo, Giovedì 4 Aprile rischio scuole chiuse in molte Regioni e Città: da Roma a Genova, tutta la Liguria, e il Veneto [ELENCO]

Allerta Meteo – Giovedì 4 Aprile sarà una giornata di forte maltempo: molte aree dell’Italia verranno colpite da piogge torrenziali e violenti temporali, così molti Sindaci adotteranno il provvedimento che ordinerà le scuole chiuse. La decisione, molto attesa, verrà assunta nel corso della giornata di domani, dopo il consueto bollettino di criticità che verrà emesso dalla Protezione Civile. Intanto possiamo evidenziare in un elenco quali sono le Regioni e i Comuni ad alto rischio idrogeologico alla luce delle attuali previsioni:

Tutta la Liguria

Tutto il Veneto

Tutta la Valle d’Aosta

Piemonte settentrionale ( Biella , Verbania , Novara )

settentrionale ( , , ) Lombardia settentrionale ( Varese , Como , Sondrio , Bergamo , Brescia )

settentrionale ( , , , , ) Toscana centro/occidentale ( Pisa , Livorno , Pistoia , Firenze , Siena , Empoli , Lucca , Grosseto )

centro/occidentale ( , , , , , , , ) Lazio occidentale (Civitavecchia, Roma, Fiumicino, Latina)

In altre aree come il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia il maltempo più estremo si verificherà nel pomeriggio/sera di Giovedì, quindi non sarebbe necessario chiudere le scuole. Dopotutto l’avviso della Protezione Civile difficilmente è così dettagliato, e si riferirà all’intera giornata, quindi anche alcuni Sindaci di queste Regioni potrebbero adottare analogo provvedimento. Invece l’Emilia Romagna rimarrà in ombra pluviometrica, anche se i corsi d’acqua potrebbero ingrossarsi per le grandi piogge appenniniche. Non riteniamo comunque che ci siano gli estremi per chiudere le scuole nella Regione più meridionale della pianura Padana.

Su http://www.meteoweb.eu/ nelle prossime ore tutti gli aggiornamenti dettagliati sulla violenta ondata di maltempo e sulle ordinanze dei sindaci che decideranno di chiudere le scuole.