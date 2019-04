Allerta Meteo Lazio: avviso di criticità per temporali

Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati sulle seguenti zone di allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Aniene, Roma, Appennino di Rieti, Bacino del Liri e Bacini Costieri Sud, dalla tarda mattinata di domani, venerdì 26 aprile 2019 e per le successive 9-12 ore.

Per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto.