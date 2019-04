Allerta Meteo Lombardia: maltempo su tutte le province

Previsto maltempo in Lombardia. Restano confermate le previsioni di forte instabilità fino a venerdì 26 aprile che portano sulla Lombardia vento forte, precipitazioni moderate diffuse e localmente forti. Lo riferisce il report diffuso oggi dalla Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore regionale al Territorio.

Nel dettaglio, con la stessa nota è stato emesso un codice di ordinaria criticità (giallo) su Valchiavenna (per vento forte e rischio idrogeologico), Media e Bassa Valtellina (per temporali forti), Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali (per rischio idrogeologico, temporali e vento forti), Valcamonica, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Orientali (per temporali forti), ‘Nodo idraulico di Milano’ (per rischio idraulico e vento forte), Pianura centrale, Alta Pianura orientale (per temporali forti) e Appennino pavese (per vento forte).

Possibili effetti sui territori quali danni a coperture e a strutture provvisorie, rottura di rami, caduta di alberi, segnaletica e impalcature con conseguenze per la viabilità ordinaria potrebbero essere provocati dal vento e dai forti temporali. E’ prevista un’intensificazione delle precipitazioni a partire dal pomeriggio-sera di oggi e poi ancora una successiva intensificazione da quello di domani, 25 aprile, in base alle previsioni elaborate da Arpa Lombardia e Smr (Servizio Meteorologico Regionale).