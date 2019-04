Allerta Meteo Lombardia: temporali e vento forte su tutta la regione

La Sala Operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha diffuso un’allerta meteo che prevede vento forte, precipitazioni moderate diffuse e localmente forti, determinando condizioni di instabilità sulla regione fino a venerdì prossimo, 26 aprile.

Nel dettaglio, è stato emesso un codice di ordinaria criticità di livello giallo su Laghi e Prealpi Varesine (per rischio idrogeologico), Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali (per temporali forti), ‘Nodo idraulico di Milano’ (per rischio idraulico e vento forte), Pianura centrale, Alta Pianura orientale e Bassa Pianura Occidentale e Bassa Pianura Orientale, Appenino pavese (per temporali e vento forte).