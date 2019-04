Allerta Meteo Piemonte: in arrivo pioggia e temperature in calo

Arpa Piemonte, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, per la giornata di domani prevede forti piogge, con rischio di locali allagamenti e isolati fenomeni di versante: per tale motivo è stata diramata l’allerta meteo gialla per precipitazioni intense. Il peggioramento è atteso dal tardo pomeriggio di oggi, con precipitazioni dal settore sudoccidentale in progressiva estensione sul resto del Piemonte dalla serata. Secondo Arpa, la risalita di una depressione dalle coste algerina fino al Mar Ligure determinerà precipitazioni intense, con valori localmente forti lungo la fascia pedemontana alpina. E’ previsto anche un netto calo delle temperature massime.

Instabilità è attesa anche nelle giornate di mercoledì e giovedì.