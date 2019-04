Allerta gialla in Puglia. Dalle 8 di domani e per le successive 12 ore previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori nord-orientali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati pertanto. Rischio idrogeologico per temporali localizzato su Puglia Bacini del Lato e del Lenne.