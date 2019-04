Allerta Meteo Roma, torna il maltempo: Mercoledì le prime piogge, Giovedì forti nubifragi

Allerta Meteo Roma – Torna il maltempo su Roma dopo un lungo periodo eccezionalmente mite, secco e soleggiato: la “Primavera anticipata” di Febbraio e Marzo ha regalato alla Capitale una lunga fase di bel tempo e clima mite in pieno Inverno, con lunghe settimane di cieli sereni con temperature massime spesso e volentieri oltre i +20°C, e minime superiori ai +10°C. Dopo un “anno senza inverno“, adesso torna il maltempo sulla Capitale. Domani, Mercoledì 3 Aprile, si verificheranno le prime piogge, ma sarà dopodomani, Giovedì 4, il giorno “clou” dei fenomeni estremi con violenti temporali sulla città nel pomeriggio quando su Roma arriverà la tempesta di pioggia, grandine e vento, con temperatura in picchiata fino a +9°C all’orario del tramonto. Sabato torneranno ampi sprazzi di sereno, Domenica di nuovo pioggia. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

