Allerta Meteo, scuole chiuse Giovedì 4 Aprile: ecco i Comuni con le ordinanze dei Sindaci [ELENCO]

Allerta Meteo – Domani, Giovedì 4 Aprile, sarà una giornata di forte maltempo su gran parte d’Italia: i fenomeni estremi colpiranno soprattutto il Centro/Nord, ma anche le zone Joniche del Sud. Nel nostro ultimo bollettino di allerta meteo ci sono tutte le mappe e i dettagli su una giornata che si prospetta particolarmente pesante dal punto di vista di piogge, temporali, grandinate, vento, mareggiate e nubifragi.

Anche la Protezione Civile ha diffuso gli appositi bollettini di criticità e di vigilanza che evidenziano l’entità del maltempo, e in base a questi avvisi i Sindaci decideranno nel pomeriggio se emanare apposita ordinanza di “scuole chiuse” per la giornata di domani. Il maltempo estremo interesserà molte grandi città, soprattutto al Nord. Dopotutto al momento non è ancora arrivata alcuna ordinanza legata al maltempo. In alcuni comuni le scuole saranno chiuse per altri motivi. Di seguito l’elenco che aggiorneremo in tempo reale fino a tarda serata con tutte le notizie:

Vasto (Chieti) – Per mancanza d’acqua

San Salvo (Chieti) – Per mancanza d’acqua

Sant’Agata Militello (Messina) – Per il transito del Giro di Sicilia

