Allerta Meteo, è Emergenza Maltempo in tutt’Italia: verso le scuole chiuse Venerdì 5 Aprile in molti Comuni, ecco l’ELENCO aggiornato

Allerta Meteo – Alla fine oggi, Giovedì 4 Aprile, soltanto pochi Sindaci hanno deciso di chiudere le scuole per il Maltempo: è successo a Baceno, Formazza e in altri comuni alpini delle valli Antigorio e Formazza, nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, tra le zone più colpite dal maltempo. Attenzione, però, a domani: nella giornata di Venerdì 5 Aprile potrebbero essere molti di più i Sindaci che firmeranno l’apposita ordinanza, dopo il bollettino odierno della protezione civile, perchè i fenomeni meteo estremi si intensificheranno ulteriormente soprattutto al Sud (in Calabria e Sicilia), mentre al Nord e in modo particolare al Nord/Est (Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia), si risentirà degli effetti delle grandi nevicate e piogge torrenziali della prossima sera/notte.

Di seguito l’elenco aggiornato dei Comuni in cui domani – Venerdì 5 Aprile – le scuole rimarranno chiuse:

Enna – Per il transito del Giro di Sicilia

Caltagirone (Catania) – Per il transito del Giro di Sicilia

Elenco aggiornato in tempo reale

