Allerta Meteo Toscana: pioggia e vento su tutta la regione, mareggiate sulla costa

La Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo codice giallo per pioggia, temporali, vento e mareggiate per giovedì 4 aprile.

Dal pomeriggio di oggi sono attesi locali temporali nelle zone interne e nel nord ovest con vento e grandinate solo occasionali.

Previsto un peggioramento a partire dalla mezzanotte, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, inizialmente sulle zone costiere e di nord-ovest, in graduale estensione al resto della regione nel corso della mattinata di domani, giovedì 4 aprile. Attesi cumulati medi fino ad abbondanti sul nord-ovest e significativi altrove, con massimi generalmente elevati.

Potranno verificarsi temporali anche di forte intensità, inizialmente in prossimità della costa e sul nord-ovest, in estensione nel corso della mattinata al resto della regione.

Previsto forte vento, dalle prime ore di domani, su costa, isole e crinali appenninici. Il mare sarà molto mosso o localmente agitato nelle isole e lungo la costa meridionale.