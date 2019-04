Allerta Meteo Toscana: rovesci e temporali su tutta la regione

La sala operativa della protezione civile della Toscana ha diramato un’allerta meteo codice giallo per pioggia: l’avviso è valido dalla mezzanotte alle 20 del 26 aprile.

“Sono previsti rovesci e temporali sparsi, localmente forti, possibili su tutta la regione. In mattinata i fenomeni interesseranno sopratutto le zone nord occidentali e la costa settentrionale, nel pomeriggio quelle centro-meridionali ed orientali. In serata tendenza a generale cessazione delle piogge, salvo residui rovesci sulle province settentrionali. Cumulati medi significativi sulle aree centro settentrionali, localmente significativi su quelle meridionali. Cumulati massimi non elevati e intensita’ massime fino a forti“, si precisa nell’avviso. Possibili come “fenomeni piu’ significativi associati” ai temporali forti “colpi di vento e locali grandinate“.