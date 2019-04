In arrivo una perturbazione che porterà nei prossimi giorni intense precipitazioni sull’Alto Adige. Sulla linea tra la Val d’Ultimo, la Val Passiria e le Dolomiti sono attesi tra i 30 e 90 litri per metro quadro. La neve inizialmente scenderà fino ai 1500 metri, nella giornata di domani poi anche fino a 1000 metri e addirittura a fondovalle. In quote più elevate è atteso un metro di neve. Da venerdì il tempo tornerà a migliorare.