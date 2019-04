Allerta Meteo Veneto, massima attenzione per le zone devastate dalla tempesta VAIA di Ottobre: gli ultimi aggiornamenti

Allerta Meteo Veneto – La Protezione Civile Regionale, del Veneto, in considerazione del prossimo peggioramento meteo nel vicentino e nel bellunese, sottolinea “l’importanza di mantenere la massima attenzione nel percorrere soprattutto le strade interessate dagli schianti causati dalla tempesta VAIA di ottobre scorso“. Il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto comunica che, in seguito al progressivo intensificarsi ed estendersi delle precipitazioni, a partire da ovest, con frequenti rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità ed i quantitativi abbondanti sulle zone montane con significative nevicate, è necessario prestare particolare attenzione all’evolversi delle condizioni meteo. Si segnala, in particolare, il pericolo di caduta piante come avvenuto sulla strada del Costo da Piovene Rocchette direzione Asiago tra il 10 tornante e Tresche Conche. In provincia di Belluno, dove si attende un graduale peggioramento meteorologico nelle prossime ore, è stata attivata alle ore 16 la Sala Operativa Integrata Provinciale presso la Prefettura; in provincia di Treviso sono stati aperti 3 COC, 1 in provincia di Belluno e 1 in provincia di Verona. Per quanto concerne la viabilità, preso atto delle condizioni meteorologiche avverse previste per le prossime ore, con precipitazioni da abbondanti a molto abbondanti su tutta la rete in gestione, Veneto Strade ha comunicato che, viste le forti nevicate previste nelle prossime ore al di sopra dei 1500 m, ha provveduto alla chiusura del Passo del Pordoi, del Falzarego, del San Pellegrino, del Valles.