Allerta Meteo Veneto: forte maltempo, in arrivo piogge e vento

Precipitazioni estese a tratti intense, copiose nevicate in alta quota ma in alcuni casi anche a quote inferiori, venti forti in quota e sulla costa. Questo il bollettino per le prossime ore in Veneto, che ha convinto il centro decentrato della Protezione civile regionale a emettere un avviso di condizioni meteo avverse per criticita’ idraulica e idrogeologica, neve e vento.

In particolare lo stato di attenzione per criticita’ idraulica sulla rete principale e di preallarme per criticita’ idrogeologica vale dalle 8 di domani, 4 aprile alle 15 del 5 aprile sui bacini idrografici dell’Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta Bacchiglione Alpone.

Lo stato di preallarme per criticita’ idrogeologica vale poi anche sul bacino Adige Garda Monti Lessini. Nello stesso periodo sara’ attiva la fase operativa di attenzione per vento forte in tutto il Veneto. Da domani, infine, si riscontra una criticita’ valange con allerta gialla sulle Dolomiti e sulle Prealpi. Si attende neve fino a 700 metri di quota, con accumuli fino a un metro di spessore.