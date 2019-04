Allerta Meteo Vicenza: previsti temporali, la Protezione Civile monitora la situazione

Oggi pomeriggio e nelle ore centrali di domani, come comunicato dal Centro funzionale decentrato della protezione civile della Regione del Veneto, sono previsti fenomeni temporaleschi che a Vicenza potrebbero creare problemi alla rete di drenaggio delle acque piovane. Per questo motivo la protezione civile comunale, che monitora l’evolversi della situazione, riferisce una nota, “ha invitato Aim e Viacqua a verificare la pulizia delle caditoie, l’efficienza degli impianti di sollevamento e la messa in sicurezza di eventuali cantieri, soprattutto in presenza di scavi”.