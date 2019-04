Allerta valanghe in Veneto: livello massimo di pericolo sulle Dolomiti

L’Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto Arpav rende noto che sulle Dolomiti è allerta massima per il pericolo valanghe: ciò a causa delle precipitazioni nevose degli ultimi giorni, dell’innalzamento della temperatura e del rischio di slittamento del nuovo manto nevoso, più instabile, sul precedente.

Le Dolomiti sono contrassegnate dal livello massimo di pericolo, rosso, mentre sull’arco prealpino il livello è arancione.

Nel fine settimana sono sconsigliati lo sci fuori pista o l’escursionismo con le ciaspole (racchette da neve) ma anche il semplice passaggio in zone a rischio valanghe.