Alluvioni in Iran: Papa Francesco dona 100mila euro per aiutare le popolazioni colpite

Attraverso il dicastero vaticano per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Papa Francesco “ha inviato un contributo di 100 mila euro per il soccorso alle popolazioni dell’Iran colpite dalle alluvioni, nella prima fase di emergenza“: lo rende noto lo dicastero guidato dal card. Peter Turkson. La somma, “che vuol essere un’immediata espressione del sentimento di spirituale vicinanza da parte del Santo Padre nei confronti delle persone e dei territori colpiti, verrà ripartita, in collaborazione con la nunziatura apostolica, tra le zone maggiormente toccate dalla catastrofe e sarà impiegata in opere di soccorso e assistenza alle persone e ai territori“.

Nel corso delle ultime due settimane, violente alluvioni hanno colpito le regioni nord-orientali e meridionali dell’Iran e si teme che la situazione non migliori nei prossimi giorni. Le popolazioni delle province del Golestan, Lorestan e Khuzestan sono quelle più colpite.