Ambiente: cantieri al via per la difesa delle coste venete

”Sono numerosi i cantieri, che si stanno completando come quelli che saranno avviati nelle prossime settimane lungo le coste del Veneto. Si va da interventi per la messa in sicurezza degli arenili a Jesolo, ad opere di difesa a Bibione e Isola Verde, ad interventi di ripascimento a Rosolina e di riqualificazione ambientale a Caorle. Stiamo parlando di opere per un importo complessivo pari a oltre 7 milioni 450 mila euro, che intendiamo realizzare al più presto per garantire l’avvio della nuova stagione al meglio”.

A spiegarlo l-assessore veneto all-Ambiente, Gianpaolo Bottacin. Per quanto riguarda Jesolo, nell’arco di una settimana, è previsto il completamento della messa in sicurezza dell’arenile di fronte al ”Villaggio Marzotto” (opera da 50 mila euro) e dal 15 aprile inizierà un intervento di ripristino dell’arenile di fronte alla pineta di Cortellazzo, in destra del fiume Piave, per 329mila euro. A Bibione si sta ultimando il secondo stralcio dei lavori per la realizzazione di opere strutturali per la difesa della spiaggia, che prevede un ripascimento strutturale con utilizzo del sabbiodotto ed interventi complementari di ricomposizione ambientale pari a 1 milione 100mila euro.

In fase di completamento anche la riqualificazione ambientale e turistica, con il riordino delle opere di difesa delle fasce costiere e delle foci fluviali tra Piave e Livenza, a Caorle (3 milioni 500mila euro). Sui litorali di Rosolina Mare, in Comune di Rosolina, ed Isola Verde, in Comune di Chioggia, dal 20 aprile saranno avviati lavori di ripascimento manutentivo pari a 600mila euro. Sempre ad Isola Verde si stanno completando gli interventi di difesa dei litorali dall’erosione e di riqualificazione ambientale della fascia costiera ai quali sono stati destinati 1.872.900 euro.

”Oltre a tutto ciò – precisa, infine, l’assessore regionale – stiamo provvedendo ad avviare alcuni ripascimenti anche lungo i litorali di Eraclea Mare e Sottomarina di Chioggia. Il nostro piano di interventi, comunque, non si esaurisce qui. Continueremo a monitorare la situazione con particolare attenzione, al fine di garantire l’avvio della nuova stagione turistica per assicurare agli operatori le migliori condizioni possibili”.