Ambiente, Costa: “Complimenti a Pisa, primo porto plastic free”

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha scritto all’amministratore unico del Porto di Pisa Simone Tempesti ringraziando “per aver accolto l’appello a diventare plastic free. E mi congratulo per essere diventato il primo porto d’Italia che ha detto addio alla plastica monouso. Mi auguro che questo modello virtuoso venga presto replicato negli altri porti italiani”.

Con la legge Salvamare, approvata la scorsa settimana in Consiglio dei ministri, “si inizia a ripulire il mare dalla plastica, con alleati preziosi come i pescatori – ricorda il ministro – L’Italia, che per due terzi e’ bagnata dal mare, vuole essere leader nella tutela di questa risorsa. Con l’impegno di tutti possiamo farcela: confido anche nella sensibilita’ di velisti, diportisti e subacquei che frequentano il porto di Pisa. Salviamo il mare tutti insieme!” conclude Costa.